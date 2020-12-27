Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından

27.12.2020 18:56
Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından, System.String[]

Yukatel Denizlispor'un sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü de mücadeleyi değerlendirdi.

Yukatel Denizlispor'un sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü de mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı önemli bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını belirtti. Dalcı, 6 puanlık bir maça çıktıklarını kaydederek, "Alttaki takımların birbiriyle oynaması ve bu maçtan bizim galip gelmemiz bizim için çok önemliydi. Özellikle ilk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık diyebilirim. Sonuç olarak ilk yarı 2-0 olarak içeriye girmemiz bizim için çok büyük avantajdı" dedi.

DALCI: 3 PUANI ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZİkinci yarı oyun stratejilerini değiştirdiklerini ifade eden Dalcı, "Üzerimize geleceklerini biliyorduk. Kontra ataklarla belki 3'ü veya 4'ü bulabiliriz diye. Ama ciddi bir baskı yedik. Bu da gayet normal. Çünkü haftalardır özellikle deplasmanda kazanamayan bir takım. Oyuncularım ister istemez biraz geriye çekildi. Ama sonuç itibariyle 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum" diye konuştu. KOŞUKAVAK: MAĞLUP OLDUĞUMUZ İÇİN ÜZÜLDÜKDenizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "İki tane maç kazandıktan sonra bizim gibi alt gruptan MKE Ankaragücü ile karşılaştık. Mağlup olduğumuz için üzüldük. Maçı en kötü ihtimalle berabere bitirmemiz gerekiyordu. 21'inci dakikada duran toptan bir gol yedik. Bu çok sorun değildi aslında. 44'üncü dakikada yediğimiz gol bizi biraz demoralize etti. İkinci yarı bazı değişiklikler yaptık ve oyunu kontrol altına aldık. Rakibi çok da geriye ittik ama skoru dengeleyemedik. 2-1'i yakaladık. Mustafa Yumlu ve Recep Niyaz'ın kaçırdığı pozisyonlarda 2-2'yi yakalayabilirdik, olmadı. Bu serüven biraz uzun. Mayıs ayına kadar sürer. Mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez. En kısa sürede daha farklı oyunlar oynayan bir takım ortaya koyacağız. İlk yarı itibariyle oynayamadık. İşin gerçeği bu. İkinci yarı sahanın içindeki oyun planı değişikliği bizi biraz oynattı. Çok da kaleye gittik. Skoru alamadık. Bu maç böyle geçti artık sonra maçlarda daha farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir avantajı kaybettik" dedi. "SAGAL'IN YOKLUĞU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR EKSİKTİ"Sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyen Angelo Sagal'ın yokluğunu hissettiklerini belirten Koşukavak, "Sagal bizim oyun planlarımız içinde önemli bir oyuncu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son bölümünde bir sakatlık problemi yaşadı. Oynatıp oynatmama konusunda çok gidip geldik. Son gün oynayamayacağını, adalesinde problem olduğunu söyledi. Onun yokluğu bizim için önemli bir eksikti. Kadro derinliğimiz olmadığından dolayı önemli bir eksik. Daha derin bir kadroda bu eksikler hissedilmez. Dar kadroda, 3 günde 1 maçta oyuncu eksikliği hissediyorsunuz" diye konuştu. ÖZGÜR YANKAYA'YA ELEŞTİRİ

Hakemi de eleştiren Koşukavak, " Özgür Yankaya, oyunda çok kötü bir maç yönetmedi. Sadece rakip takımın kalecisini kontrol altına alabilirdi. Onu çok idare etti. Benim çok sık karşılaştığım bir şey. Özellikle bu konularda çok konformist davranıyoruz. Bugün Türkiye'de 100 tane maç seyredin kalecilere 90+2'de sarı kart gösterirler. Kaleci zaten 90+2'ye kadar her şeyi hallediyor. O saatten sonra o idare etmektir. Oyuncuyu idare ve kontrol etmek değildir. Orada hakem Özgür Yankaya'ya da söyledim. 'Olabilir hocam, kusura bakma' falan dedi" ifadelerini kullandı.

- Denizli

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor


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