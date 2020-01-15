Yukatel Denizlispor, Nijeryalı oyuncu Onazi'yi transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Nijeryalı oyuncu Onazi'yi transfer etti - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Nijeryalı oyuncu Onazi'yi transfer etti

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'yi transfer etti.

Yukatel Denizlispor, Nijeryalı oyuncu Onazi'yi transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'yi transfer etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Ogenyi Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." görüşlerine yer verdi.

Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Onazi'nin takımın Trabzonspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'dan 2016 yılında 4 yıllığına bordo-mavili ekibe transfer olan Onazi, Trabzonspor formasını giydiği 79 resmi maçta 7 gol atmıştı.

Trabzonspor, Denizlispor, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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