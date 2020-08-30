Yukatel Denizlispor, Şilili Angelo Sagal ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaştı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Şili Milli Takımı'nda 18 kez görev alan Sagal'ın son olarak Meksika Ligi'nde Pachuca forması giydiği ve yarın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Denizlispor, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:41 - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Yukatel Denizlispor, Şilili Angelo Sagal ile anlaştı - Son Dakika Spor

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