Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 4 maçında 10 puan aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 4 maçında 10 puan aldı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 4 maçında 10 puan aldı

7 saat önce

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan Yukatel Denizlispor, 7. haftadaki 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından İldiz'le yollarını ayırdı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 4 maçında 10 puan aldı, System.String[]

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan Yukatel Denizlispor, 7. haftadaki 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından İldiz'le yollarını ayırdı. İldiz yönetiminde 7 maçta 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra takımın başına Mehmet Özdilek'i getirdi.


Özdilek yönetiminde son olarak dün Trabzonspor'u 2-1 yenerek 8. lig maçını geriden bırakan Denizli temsilcisi, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalar sonunda puanını 21'e çıkaran Yukatel Denizlispor, 15. haftayı 21 puanla 9. sırada tamamladı.


Yeşil-siyahlı ekip, yenilmediği son 4 haftada ise 10 puan elde etti.


Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı ekipler, daha önce Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmemişti.


Dış sahada en başarılı ekip


Süper Lig'de şimdiye kadar 8 dış saha maçında 14 puan elde eden ve deplasmanda en fazla puan toplayan ekip konumunda bulunan Yukatel Denizlispor, iç sahada ise 7 puanda kaldı. Yeşil-siyahlı ekip, 15 haftalık periyotta 16 gol attığı ligde aynı sayıda golü kalesinde gördü.


Ligde attığı 16 golün sadece 2'sini müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümlerinde atan Denizli temsilcisi, karşılaşmaların ikinci devrelerinde 14 gol üretti.


Hugo Rodallega gol sayısını 4'e çıkardı


Dün eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen Hugo Rodallega, 1-0 geriye düştükleri müsabakada 2 gol birden bularak takımının 3 puan kazanmasını sağladı. Bu sezon ligin ilk haftasında Galatasaray ve 7. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'a birer golü bulunan Rodallega, eski takımına karşı bulduğu gollerle gol sayısını 4'e yükseltti.


Kolombiyalı golcü 2015-2016 sezonunda Akhisarspor formasıyla iki ayrı maçta bordo-mavili ekibe karşı 2 gol bulmuştu.


Kupada rakip Altınordu


Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda 5-3 yendiği Altınordu ile 19 Aralık Perşembe günü Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak Yukatel Denizlispor, ligde ise 23 Aralık Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Dünkü karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mustafa Yumlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:34 
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