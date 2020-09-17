Yukatel Denizlispor -T rabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu - Son Dakika

Yukatel Denizlispor -T rabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Yukatel Denizlispor'un, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasını, Volkan Bayarslan yönetecek.

Yukatel Denizlispor -T rabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu, System.String[]

Yukatel Denizlispor'un, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasını, Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci hafta müsabakalarından olan ve 18 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasını Volkan Bayarslan yöneyecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral yapacak. - DENİZLİ

Spor Toto Süper Lig, Volkan Bayarslan, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor -T rabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu - Son Dakika Spor

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