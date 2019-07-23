Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Galatasaray maçını düşünmüyoruz



AFYONKARAHİSAR'da Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, "Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz. İlk hafta oynayacağımız Galatasaray maçını hiç düşünmüyoruz. Yeni yapılanmaya öncelik verdik" dedi.

Afyonkarahisar'daki birinci etap kamp çalışmasını Altay'la yaptığı hazırlık maçı ile tamamlayan Yukatel Denizlispor, ikinci etap çalışmalarına Kocatepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'ndeki antrenman sahasında başladı. Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalışan yeşil-siyahlı ekipte, çalışmalara bazı yabancı futbolcuların katılmadığı kaydedildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada, pas organizasyonları yapıldı.

'5-6 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR'

Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulanan teknik direktör İldiz, 7 oyuncu transfer ettiklerini, halen 5-6 oyuncuya ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti. İldiz, "Afyonkarahisar'daki çalışmalardan memnunuz. Hava koşuları da bize yardım etti. Tesisler iyi. Bu nedenle ikinci etap çalışmalarımıza da burada başladık. İlk etap çalışmaları verimli geçti. İlk etapta 7 arkadaşımızı transfer ettik. Şu anda transfer çalışmalarımız devam ediyor. En az 6 arkadaşımızı daha bu takıma katmak zorundayız. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. İlk etap sonunda Altay ile hazırlık maçı oynadık. Bu etapta biraz daha saha çalışmalarına önem vereceğiz. Hazırlık maçlarımızı çoğaltacağız. Kampımız bittikten sonra bir tane daha maç oynayacağız ve lige hazırlanmış olacağız. İlk etap çalışmalarından memnunum. Sadece oyuncu eksikliğim var. İnşallah 5 ve 6 arkadaşımızı takıma katmış oluruz ve lige hazırlanmış oluruz" dedi.

'KAZANAN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ'

Amaçlarının kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak olduğunu söyleyen İdiz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim bütün amacımız ekibimizle beraber kazanma alışkanlığı olan takım yaratmaktır. Bunu yapmak için de ona göre futbol oynamamız lazım. Pozitif ve çağdaş futbol oynamamız lazım. Savunma ve ofansif anlamında çalışmamız lazım. Ayrıca bu çalışmaların tamamını burada yapmaya devam edeceğiz. İnşallah lige kadar eksiklerimizi gideririz. Yeni transferlerimizin uyumu iyi gidiyor. Lig tecrübesi olan arkadaşlarımızı tercih etmeye çalıştık. İlk etabın sonunda Sacko'yu aldık. Sacko'nun küçük bir sıkıntısı var ve 10 gün takımdan ayrı çalışacak. Yeni transferlerimizin takıma adaptasyon sorunu kalmadı ve eksiklikleri de yok."

Yücel İldiz, ilk hafta oynayacakları Galatasaray maçını ise hiç düşünmediklerini, yeni yapılanmaya öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.



- Afyonkarahisar