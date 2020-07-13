Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1

Süper Lig 32'nci haftasında kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor sahasında şampiyonluk yarışında yer alan Trabzonspor'u yenik duruma düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 14'üncü dakikada Ekuban'la öne geçti. Ev sahibi ekip, 46'ncı dakikada Sacko ve 84'üncü dakikada Estupinan'ın yanıt vererek hayati öneme sahip 3 puana uzandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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