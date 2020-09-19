Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maç notları - Son Dakika

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maç notları

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Yukatel Denizlispor, Atatürk Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti.

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maç notları, System.String[]

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Yukatel Denizlispor, Atatürk Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar ile bordo-mavili ekibin 41'inci randevusunu hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral yaptı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Trabzospor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kırmızı kart cezalısı Flavio bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Ekuban'ın yerine ileri uçta Afobe görev yaptı. Newton, orta sahada ise Guilherme yerine yeni transferlerden Baker'i görevlendirdi. Afobe ve Baker ilk kez bordo mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Trabzonspor'da sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine sol bekte Abdurrahim Dursun forma giydi. Cezalı Flavio'nun yerine ise Edgar Le bu maçta ilk 11'de şans buldu. Konuk ekipte Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamadı.PROSİNECKİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİKDenizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı alınan 5-1'lik farklı mağlubiyetin ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, kalede bu hafta Pantilimon'a görev verdi. Yeşil siyahlı ekipte, Mesanovic'in yerine ise sol kanatta Sagal şans aldı. Ege ekibinde Recep Niyaz'ı ilk 11'de sahaya süren Prosinecki, Sacko'yu ise yedek kulübesine çekti.

Konuk ekip Trabzonspor bugüne kadar Denizlispor'la oynadığı 40 maçta 25 galibiyet elde etti. Denizlispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7 kez de eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig maçında da Yukatel Denizlispor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.


Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maç notları - Son Dakika Spor

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