Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlayan Yukatel Denizlispor'da Stackhowiak'ın ayrılması, Tolgahan'ın da hafta içinde antrenmanda elinin kırılıp sezonu kapatmasıyla kaleyi üçüncü kaleci Hüseyin korudu. Son olarak Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle ayrıldığı yeşil siyahlılarda parasını alamadığı gerekçesiyle hafta içi kenti terkedip İstanbul'dan geri döndürülen Onazi maça yedek kulübesinde başladı.

Denizlispor'da Rodallega, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Onazi ve Olcay Şahan şampiyonluk mücadelesindeki eski takımlarına yeni takımlarıyla kümede kalma hedefiyle rakip oldu. Rodallega, Mustafa ve Zeki karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Onazi ile Olcay yedek soyundu. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında diğer maçlarda olduğu gibi seyircisiz oynanan karşılaşmayı stadın kale arkasındaki apartmanlarda oturan Denizlispor taraftarları yine formalarını giyerek evlerinin balkonlarından takip etti.