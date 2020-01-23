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Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hüseyin Cimşir'in konuşmasıMehmet Özdilek'in konuşması - Denizli.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hüseyin Cimşir'in konuşması
Mehmet Özdilek'in konuşması
- Denizli
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