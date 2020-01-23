Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hüseyin Cimşir'in konuşmasıMehmet Özdilek'in konuşması - Denizli.

Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından, System.String[]

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hüseyin Cimşir'in konuşması

Mehmet Özdilek'in konuşması


- Denizli
Mehmet Özdilek, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
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