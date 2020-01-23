Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık." dedi. Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir ise maçın 2-0'lık bir skorla uzatmaya gideceğini tahmin etmediklerini söyledi.

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından

Mehmet Özdilek, Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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