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Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık." dedi. Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir ise maçın 2-0'lık bir skorla uzatmaya gideceğini tahmin etmediklerini söyledi.
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