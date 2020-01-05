Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kundu Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeşil-siyahlı ekipte, sakatlıkları süren Isaac Sackey, Cristian Sapunaru ve Zakarya Bergdich idmanda yer almadı.

Koşu çalışması ile başlayan idman pas çalışması ile sürdü. İki takıma ayrılan oyuncuların minyatür kalelerle yaptığı pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile antrenman tamamlandı.

Ege ekibi, sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Denizlispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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