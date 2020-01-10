Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayarak devre arasına giren Denizli temsilcisinin bir hafta süren kampı sona erdi.

İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta Antalya'da toplanan takımın kampına yeni transfer Muhammet Özkal da katıldı.

Kampın son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile yapılması planlanan maçın, Balıkesirspor Kulübü tarafından iptal edilmesi sonrası takım kampı son idmanla tamamlayarak Denizli'ye döndü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, bir gün izin yaptıktan sonra pazar günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak 16 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmandaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Öte yandan, sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Romanyalı savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, kadro dışı bırakıldı. Sözleşmenin feshiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü oyuncu, kamp sonrası takımdan ayrıldı.

Denizlispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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