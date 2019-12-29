Yukatel Denizlispor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'un ilk yarı karnesi

6 saat önce

Lige teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan Denizlispor, 7. haftadaki 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımın başına Mehmet Özdilek'i getirdi.

Yukatel Denizlispor'un ilk yarı karnesi, System.String[]

Lige teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan Denizlispor, 7. haftadaki 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımın başına Mehmet Özdilek'i getirdi.


İlk 7 haftada 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 10 müsabakada ise 14 puan elde etti.


Ligde 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 22 puan toplayan Ege temsilcisi, 19 gol atıp kalesinde 23 gol gördü. Yukatel Denizlispor, iç sahadaki 8 maçta sadece 7 puan elde etmesine rağmen deplasmandaki 9 karşılaşmada 15 puana ulaştı.


Ligin son 6 maçında fileleri havalandırmayı başaran yeşil-siyahlılar, aynı periyotta sadece 1 yenilgi aldı.


En başarılı 5. sezon


Denizlispor, bu sezon 20. kez yer aldığı Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyotta yüzde 35,3'lük galibiyet oranıyla ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu geçirdi.


2003-2004 ve 2004-2005'te yüzde 52,9, 1999-2000 ve 2007-2008'de yüzde 41,1 galibiyet oranları yakalayan Denizli temsilcisi, 2009-2010'da ise 17 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgiyle en kötü performansını sergilemişti.


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Mehmet Özdilek, Yücel İldiz, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:10 
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