Yukatel Denizlispor'un koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika

Yukatel Denizlispor'un koronavirüs testi negatif çıktı

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Kovid-19'a rastlanmadı.


Sakatlığı devam eden Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi ile kart cezalıları Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz'ın bu karşılaşmada forma giyemeyeceği ve sakatlığı sona eren Isaac Sackey'in ise maç kadrosuna alındığı belirtildi.


Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gitti. Ege ekibi daha sonra kara yolu ile geçeceği Rize'de kampa girecek.

Çaykur Rizespor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'un koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika Spor
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