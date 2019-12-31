Yukatel Denizlispor'un vazgeçilmezi Adam Stackhowiak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'un vazgeçilmezi Adam Stackhowiak - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'un vazgeçilmezi Adam Stackhowiak

6 saat önce

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 22 puanla kapatan Yukatel Denizlispor'da 17 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan kaleci Adam Stackhowiak en istikrarlı isim oldu.

Yukatel Denizlispor'un vazgeçilmezi Adam Stackhowiak, System.String[]

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 22 puanla kapatan Yukatel Denizlispor'da 17 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan kaleci Adam Stackhowiak en istikrarlı isim oldu.?

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönen ve ligin ilk yarısında teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Yukatel Denizlispor, 17 haftalık periyodu 22 puanla 11. sırada tamamladı.

Toplam 20 futbolcunun şans bulduğu yeşil-siyahlı ekipte, Adam Stackhowiak, Ismail Aissati ile Modou Barrow tüm maçlarda forma giydi. Kaleci Stackhowiak 1530 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Yukatel Denizlispor'da Sedat Şahintürk, Kibong Mbamba ve Burak Çalık en az süre alan isimler oldu.

Toplam 19 gol

İlk devrede 19 gol bulan Denizli temsilcisinde Hugo Rodallega 5 golle en golcü isim olurken, Oscar Estupinan ile Radoslaw Murawski üçer, Hadi Sacko ile Modou Barrow ikişer, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan ve Recep Niyaz ise birer gol kaydetti. Yukatel Denizlispor hanesindeki bir gol de Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle yazıldı.

Yukatel Denizlispor hanesine yazılan 19 golün 10'u ayakla, 6'i kafayla, 2'si de penaltı vuruşundan geldi. Yukatel Denizlispor'da kaleci Stackhowiak Galatasaray, Antalyaspor ve Göztepe müsabakalarında birer penaltı vuruşunu kurtardı.

İlk yarılarda 4 gol

Müsabakaların ilk yarılarında sadece 4 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 9 gol gördü. Yukatel Denizlispor, ikinci 45 dakikalık bölümlerde 15 gole ulaşıp 14 gol yedi.

Ege temsilcisinin ilk devrede attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:

Dakika Atılan Gol Yenilen Gol
1-15 0 1
16-30 1 2
31-45 3 6
46-60 3 3
61-75 5 6
76-90 7 5
TOPLAM 19 23

43 sarı ve 2 kırmızı kart?

Futbolcuları toplam 43 sarı ve 2 kırmızı kart gören Yukatel Denizlispor'da Modou Barrow ve Tiago Lopes kırmızı kart cezasıyla takımlarını eksik bırakan isimler oldu. Toplam 15 oyuncunun sarı kart gördüğü yeşil-siyahlı ekipte Radoslaw Murawski'ye 6 sarı kart çıktı.

İlk yarı raporu?

Yukatel Denizlispor'un 2019-2020 sezonu ilk yarı raporu şöyle:

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol
Adam Stackhowiak 17 17 1530 2 0 0
Burak Çalık 3 1 90 1 0 0
Cristian Sapunaru 14 13 1156 4 0 0
Hadi Sacko 15 8 687 1 0 2
Hugo Rodallega 14 14 1258 1 0 5
Isaac Sackey 12 11 823 4 0 0
Ismail Aissati 17 14 1290 3 0 0
Kibong Mbamba 5 0 53 0 0 0
Mehmet Akyüz 7 1 171 0 0 0
Modou Barrow 17 16 1263 3 1 2
Mustafa Yumlu 12 9 816 4 0 1
Oğuz Yılmaz 13 12 1122 2 0 0
Olcay Şahan 13 9 832 1 0 1
Oscar Estupinan 11 3 375 0 0 3
Radoslaw Murawski 16 16 1440 6 0 3
Recep Niyaz 7 4 416 0 0 1
Sedat Şahintürk 1 0 7 0 0 0
Tiago Lopes 15 13 1221 4 1 0
Zakarya Bergdich 14 14 1215 4 0 0
Zeki Yavru 14 12 968 3 0 0

Burak Çalık, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı
Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı

Son Dakika Haberleri
19:25 Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! - Son Dakika Spor
19:21 Konyaspor'dan flaş Aykut Kocaman açıklaması! - Son Dakika Spor
19:04 Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı - Son Dakika Spor
19:01 Galatasaray'dan Florya arazisi için açıklama! - Son Dakika Spor
18:45 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor'un vazgeçilmezi Adam Stackhowiak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]