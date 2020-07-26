Yukatel Denizlisporlu taraftarlar maçın oynandığı stat önünde toplanarak sevinç yaşadı

Maç sonu taraftarın stat dışında sevinç gösterisi
Polislerin taraftar grupları arasına barikat kurarak önlem alması
Taraftarın meşale yakarak sevinç gösterisinde bulunması
Futbolculardan Zeki Yavru'nun açıklamada bulunması
Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü
DENİZLİ - Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Denizlispor ile MKE Ankaragücü takımları, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kaybetmesine rağmen rakiplerinin aldığı skorlarla Süper Lig'de kalması kesinleşen Yukatel Denizlisporlu taraftarlar karşılaşmanın ardından maçın oynadığı stat önünde toplanarak sevinç yaşadı.