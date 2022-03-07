SPOR Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy, "Bu maçı iyi analiz edip Konyaspor maçına hazırlanacağız" dedi. Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Felipe Sanchez Mateos ise "Takım arkadaşlarımız ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçta 1-0 geriye kaldıktan sonra bile mücadele etmeye devam ettiler. Sahada güzel bir mücadele oldu" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy, "Maalesef istediğimiz gibi bir maç gerçekleştiremedik. Alanyaspor'u tebrik etmek istiyoruz. Pozisyon üretmekte zorlandık. Rakibe fazla pozisyon verdik, zorlandık. Güzel bir gol ile öne geçtik ama maalesef skoru koruyamadık. İkinci yarı Alanyaspor daha baskın oynadı. Net olmayan toplara genelde Alanyaspor sahip oldu. Kontra atakları acemice harcadık. İyi kontra ataklar yakaladık ama gol pozisyonu üretemedik. Bu maçı iyi analiz edip Konyaspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Felipe Sanchez Mateos ise "Elbette bugünkü galibiyetten dolayı mutluyuz. Arkadaşlarımızın sahada verdiği mücadeleyle biz de mutlu olduk. Tabii bugün evinde 30 puan yapan bir takım vardı. Takım arkadaşlarımız ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçta 1-0 geriye düştükten sonra bile mücadele etmeye devam ettiler. Sahada güzel bir mücadele oldu. Genç arkadaşlarımız Oğuz ve Erencan bugün gol attılar. Kendilerini de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.