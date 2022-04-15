SPOR Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından

15.04.2022 23:03

Çaykur Rizespor maçının ardındanOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Yukatel Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor maçının ardından

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Yukatel Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bütün odaklanmamız kupa. Şehre bu heyecanı yaşatmak ve finale kalmak istiyoruz" dedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, "Ligin boyu kısaldı ama bundan sonraki maçları almak için mücadele göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1- berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maç iyi başladı. Genel 90 dakikayı seyrettiğimizde hatalı gol yedik ama bunu çıkarmasını bildik. Rakibimizin durumu ortada. Böyle durumlarda kolay konuşulmaz. Allah kolaylık versin. Bütün odaklanmamız kupa. Şehre bu heyecanı yaşatmak ve finale kalmak istiyoruz. 5-6 haftadır kafamız hep orada. Taraftarın beklentisi büyük. Bu beklentiye kupa ile cevap vermek istiyoruz" diye konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "Kazanmamız gereken maçtı ama olmadı. Uzun bir süreden sonra deplasmanda iyi bir mücadele vardı. Berabere devam ederken demoralize olmadık. Pozisyon bulduk. Çizgiden çıkartılan bir top vardı. Ligin boyu kısaldı ama bundan sonraki maçları almak için mücadele göstereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

SPOR Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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