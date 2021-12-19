SPOR Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK maçının ardından

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-

SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Tabi 1 puan bizim için iyi. Oynadığımız futbol ve arzu beni memnun etti" dedi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Zaman zaman 1 puan önemli. Bazen kötü oynadığınız zaman da maçı gol yemeden bitireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Değerlendiremediğimiz net pozisyonlarımız oldu. Tabi 1 puan bizim için iyi. Oynadığımız futbol ve arzu beni memnun etti. Bugün 7 eksik vardı. Arkadaşlarımın gösterdiği performanstan memnunun. İnşallah bir dahaki maçtan 3 puan alırız. Bugün takımdaki eksiklerimiz olmasaydı buradan 3 puanla dönerdik" diye konuştu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "İlk 15 dakikaya iyi başladık. Ondan sonra çok pas hatası yaptık. Oyunun kontrolünü rakibe verdik. O da takımımızın sahadaki duruşunu bozdu. İlk devreyi böyle bitirdik. İkinci yarıda karşılıklı ataklar var. İkinci yarı rakibin kurtardığı 2-3 pozisyon vardı. Bir de Lung'un kurtardığı pozisyon vardı. Zaman zaman 1 puan önemli. Bazen kötü oynadığınız zaman da maçı gol yemeden bitireceksiniz. Hedeflediğimiz puanları alacağımız 2 maçımız var" ifadelerini kullandı.