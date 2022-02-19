Üye Girişi
SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından

19.02.2022 18:56

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

GZT Giresunspor maçının ardından

Olcay DÜZGÜN - Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "3 puanı aldık ama bu 3 puandan önemli dersler çıkarmamız lazım" dedi. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "Genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Artık lig daralıyor. Göztepe maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "90 dakikayı değerlendirecek olursak en formda gözüken taraftarımızdı. Maçın adamı 12'nci adamımızdı. Onlara teşekkür ediyorum. Oyunun genelini takım olarak beğenmedik. İlk 10 dakika iyi başladık ama son 30 dakika çok hata yaptık. İyi, iki gol bulduk. Onlara ayrı parantez açmak istiyorum. İbrahim'in ve Bertolacci'nin 4 sarı kartı olması ve oyundan çıkması bizim adımıza önemli zaman dilimi oldu. Bireysel oyuna yöneldik. Oyuna giren oyuncu oyuna katkı yapmalı bu katkı olmadığında rakip risk alıyor. Bireysele yöneldik ve boş alan bıraktık, koşmadık, kaliteli pası yapamadık. Böyle olunca da son dakikalarda gol yedik. Daha uzatmalar da var. Skoru koruma iç güdüsü ile sürekli savunmada kalma durumundasınız. Son 10 dakika bu sorunu yaşadık. Hafta içi bunun analizini yapıp oyuncularımızla tartışacağız" diye konuştu.

"KAYSERİ PLAKASINI YAZDIRALIM SLOGANI İLE MAÇA ÇIKTIK"

Giresunspor'un zorlu rakip olduğuna değinen Karaman, "Giresunspor deplasmanda en fazla maç kazanan takım. Ben asla kolay bir maç olduğunu düşünmedim. Deplasmanda 12 puan alan bir takıma karşı oynadık. Belki iç sahada bu performansı sergileseler alt sıralarda olmazlardı. Kayseri plakasını yazdıralım sloganı ile maça çıktık. Belki de bu Giresun'u motive etti. En önemlisi 3 puan almaktı. 3 puanı aldık ama bu 3 puandan önemli dersler çıkarmamız lazım" dedi.

HAKAN KELEŞ: BUGÜN KAYBEDECEK BİR OYUN OYNAMADIK

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "Maç öncesi kötü gidişatımız vardı. Devam ediyor. Onu değiştirmek istiyorduk. Bugün kaybedecek bir oyun oynamadık, oyunun bazı bölümlerinde üstün oynadık. Bazı pozisyonları değerlendiremedik. Oyun içinde verilen ve verilmeyen fauller var. Bu biraz canımızı sıktı. Rakip belki 10 kişi kalabilirdi. Bazı konularda sıkıntılar yaşadık. Genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Artık lig daralıyor. Göztepe maçına bakacağız. Oyunu skora yansıttığımız zaman istediğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Ligin ilk yarısında da kötü gidişat yaşadık. Biraz fikstür avantajı biraz da bazı sorunlar var. Rakiplerimizden alacağımız maçlarımız var. Onları kazanıp hedeflerimize ulaşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından

YORUMLAR
500
Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada Hakan Keleş: 'Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık' Hakan Keleş: "Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık" Hikmet Karaman: 'Plakayı yazdıralım istedik, gerçekleştirdik' Hikmet Karaman: "Plakayı yazdıralım istedik, gerçekleştirdik"

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Giresunspor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:26 Halkta Migros'u boykot etti! Markete giren vatandaşlar işçilerin taleplerini anlattı
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:37 Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur
18:30 "Arkadaşımın cenazesi var, yanında kalmam gerek" diyerek eve dönmeyen 14 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlatıldı
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 19:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement