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Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Kayserispor maçının ardından

15.08.2021 00:58
Yukatel Kayserispor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönüp ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 3-0 gibi farklı sonuçla yenen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, mücadelenin ardından galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönüp ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 3-0 gibi farklı sonuçla yenen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, mücadelenin ardından galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Siyah-beyazlılara geçen sezon 38 yıl sonra dönüp Süper Lig'e taşıyan Denizli, "Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e dönen takımımız lige gerçekten hem sonuç olarak hem de oynadığı futbolla iyi bir başlangıç yaptı. Esasında bu mutluluğu buruk olarak yaşıyoruz. Ülkemizin uzun süreden beri yaşadığı talihsizlikler, orman yangınları, Kastamonu, Sinop, Rize'deki sel felaketleri, hem vatandaşlarımızın hem Rus vatandaşlarının yer aldığı uçağın düşmesi.. Allah bize böyle günler yaşatmasın" dedi.

"İLK MAÇTAKİ FUTBOL BENİ SON DERECE MEMNUN ETTİ

"Lig birinci haftadan itibaren heyecan verici devam edecek" diyen Denizli, "Altay'ın uzun yıllar sonra yer aldığı ligde ilk maçtaki futbolu beni son derece memnun etti. Sahanın her yerindeki baskımız, kaptığımız toplarla hücuma çıkmamız sonuç verdi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla birlikte tahminimden daha kısa sürede takım görüntüsü verdik. Lisansları yetişmeyip görev yapamayan birkaç yeni transferimiz daha var. Takım içi rekabet devam edecek. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Bu maç geride kaldı. Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bunu yapacak kalite ve fizik gücüne sahibiz. Haklı bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim" diye konuştu."TANINMIŞ FUTBOLCULARI TRANSFER ETMEMİZ ÇOK ZORDU"Transfer döneminde Türkiye'de çok bilinmeyen yabancı futbolcuları tercih eden Altay'da teknik direktör Denizli, "Transfer tercihlerimiz beni de mutlu etti. Bu takım 26 Mayıs'ta şampiyonluk yaşadı. Ben aramıza katılan futbolcuların tamamını 27 Mayıs'tan beri izliyorum. Bizim tanınmış futbolcuları transfer etmemiz çok zordu. Yaş grubu olarak transfer ettiğimiz yabancıların ortalama yaşı 23-24. Bu ilerde Altay'ın onlara verdiği maddi değerin çok daha fazlasını kazanması şansını da yaratıyor. Önümüzdeki haftalarda aramıza yeni katılan isimlerle bu rekabet devam edecek" dedi. Denizli,  galip oldukları dakikalarda futbolcularının oyunu biraz geç başlatmalarının kendisini rahatsız ettiğini belirtip, rakibe ve hakemlere daha fazla saygı duymaları gerektiğini, bu anlarda kazanılacak 15 saniyeye ihtiyaçları olmadığını dile getirdi.YALÇIN KOŞUKAVAK: ERKEN GOL PLANLARIMIZI BOZDU

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay mağlubiyetinin ardından yedikleri şanssız erken golün planlarını bozduğunu vurguladı. Koşukavak, "Lige deplasmanda başladık. İlk maçlarda konsantrasyonu sağlamak biraz güç. Oyunu değerlendirmek gerekirse Altay hızlı hücumlarla oyun planladı ve 8'inci dakikadaki gol böyle bir deplasmanda oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Planladığımız oyundan uzak oynamak zorunda kaldık. Çıkarken kaptırdığımız toplarla çok pozisyon ürettiler. Maçın başında geriye düşünce tamamen  Altay'ın istediği duruma geldi. Daha ligin başı, maç kaybedeceğiz, kazanacağız. Biz 16 transferle yeni bir takımız, organize olmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Futbol öngörüsü olmayan bir oyun, deplasmanda şanssız bir golle geriye düşünce toparlamanız zor oluyor. İlerleyen haftalarda ciddi bir Kayserispor izleteceğiz. En kısa zamanda çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

- İzmir

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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