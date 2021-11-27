Üye Girişi
SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

27.11.2021 19:24

Yukatel Kayserispor maçının ardındanRukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Yukatel Kayserispor maçının ardından

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçtan minimum 1 puan alarak ayrılmayı düşündüklerini söyleyerek, 'İlk 45 dakikada karşılıklı ataklar oldu ama birkaç tane son vuruşlarda veya dripling yapsak, rakibe oranla biraz daha net pozisyon bizde. İkinci yarının başı faul ve faulden sonra hakemin elektronik cihazının bozulması, 4-5 dakika dışarıda durması belki de bizi orada oyundan biraz düşürdü. Çünkü Selim vurduğu kafa vuruşunda kendini oldukça boşa çıkarmış, bu golde hatalı duruma düştük. Rakibi iyi kontrol edememişiz. Ondan sonra kontra atak pozisyonları verdik. Arka alanda özellikle sol kanadımızda Rizespor'un çıktığı ataklar etkili oldu. Genelde baktığında bizimde sağdan soldan gelen bazen isabetli bazense isabetsiz ortalarımız var. Genel bakış yaptığında daha çok beraberliğe yakın bir maçmış gibi gözüktü. Dolayısıyla Rizespor'a başarılar diliyorum' dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU İÇ SAHA MAÇLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, İç saha maçları bizim için çok çok önemli. Deplasmandan ekstra puanlar getirmeyi başarırız bundan sonraki süreçte. Çok önemli bir maça çıktık bugün. İyi bir takım Kayserispor oturmuş bir takım. Etkilide oynuyorlar ama bugün biz de iyi kapattık. Sonuca ulaştık. Her ne kadar ilk yarıda istediğimiz ve beklediğimiz şeyleri yapamamış olsak da, ikinci yarıda toparlamaya çalıştık, karşılığını aldık. İyi bir organizasyonla golü bulduk. Belki 1-2 gol daha bulabilirdik. Onlar da pozisyona girdiler, biz de iyi durduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. İç saha maçları tabii ki bu süreçte önemli? ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu, 'Kolay değil bu stres ortamında bu durumdaki bir takımda oynayan birisi olarak hem de teknik direktörlük yapan birisi olarak bu tür durumlarda oyuncuların hangi psikolojide olduklarını çok iyi bilirim. Bu durumu bir aşsak çok daha iyi şeyler çıkacak karşımıza. Bu eşiği henüz aşamadık. Maç kazanmaya başladık. Bu artık bize güven getirdi. Kendi sahamızda oynadığımız maçlara daha farklı çıkıyoruz. Oyuncularımız da golle tanıştıklarında artık arka arkaya goller gelebilir. Bu da bizi şaşırtmasın çünkü o yetenek var oyuncularımız da. Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle ama heyecandan ama üzerindeki baskıdan, stresten vuruşları net bir şekilde yapamıyorlar. İnşallah onları da yapacaklar. Selim'i tebrik ediyorum çok aşama kaydetti. Hem savunmadaki duruşu hem ofansif yönden bize katkısı çok çok iyi. Çalışıyor karşılığını da görüyor Selim'i de bütün oyuncularımı da tebrik ediyorum' dedi.

Kadroda yer almayan Bolasie ile ilgili soruya cevap veren Hamzaoğlu 'Bolasie'nin kadro dışı olması aramızda bir konu. Şu an bahsetmeyeceğim. Daha sonra gerekli konuşmaları yaparız' diye konuştu.

SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi 20:36 Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı 17:14 Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Son Dakika Haberleri
20:39 Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı
20:36 Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi
20:33 Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
20:09 İzmir'de vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı
19:57 Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı
19:47 Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü
19:27 Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" dedi
19:19 Bakan Koca'dan Meral Akşener'in sözlerine tepki: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız İstanbul'da tedavi olacak
18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
18:13 Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı         
20:39
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!         
14:26
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!         
12:24
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu? Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?         
09:26
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü         
22:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 20:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement