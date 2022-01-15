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SPOR Adana Demirspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Adana Demirspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından

15.01.2022 16:38

Yukatel Kayserispor maçının ardındanYusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)-Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Yukatel Kayserispor maçının ardından

Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA: İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularını tebrik ederken, "İkinci yarıda oynanan futbol önceden tahmin ettiğimiz bir futboldu. Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok fazla enerji sarf ettiler. Bir daha ki haftaya hazırlanmamız gerekiyor. Samet'i de tebrik etmek istiyorum. Hem kaptanlığımızı yaptı hem de çok iyi bir performans sergiledi. Bu sonucu da kabul ederek, tekrardan çalışmalara başlayarak istediğimiz sonuçları tekrardan almak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

"MAÇ BÖYLE SONUÇLANDI BUNU KABUL ETMEMİZ LAZIM"

Maçta 2-0'ı yakalayabilecekleri pozisyonları bulduklarını aktaran Montella, "Bu maça aslında baktığımızda 2-0'ı yakalayabileceğimiz pozisyonlar vardı. Maç böyle sonuçlandı ve bunu kabul etmemiz lazım. Yolumuza devam etmeliyiz. Tabi ki de kazansak bizim için mükemmel bir gün olurdu ama maalesef beraberlikle bitti" ifadelerini kullandı.

KARAMAN: ADANA DEMİRSPOR İLK 5'İ ZORLAYABİLİR

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendilerini çok iyi ağırladığını söyleyerek, "Konukseverlik çok iyi. Adana Demirspor taraftarı çok güzeldi. Takımlarını çok iyi desteklediler, bize de en ufak bir sataşma yapmadılar. Çok güzel bir maç oldu. Adana Demirspor iyi bir takım. İyi bir kadrosu var. Bana göre bu kadro ilk 5'i zorlayabilir. Şimdi 2-3 transfer daha yapacaklar. Bizim de mütevazi bir kadromuz var. Berna hanım da bu konuda gerçekten Kayserispor adına hem ekonomik hem de takıma katkı anlamında çok büyük katkılarda bulunuyor. Bize göre iyi bir maç oldu. Beraberlik golünü attığımız için mutluyuz ama bizim esas maçımız Çarşamba günü içeride oynayacağımız Başakşehir maçı. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum, kendi oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Kayserispor taraftarını da Başakşehir maçına davet ediyorum" diye konuştu.

SPOR Adana Demirspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Adana Demirspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Adana Demirspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Adana Demirspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Adana Demirspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Adana Demirspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika


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