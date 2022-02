Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Kayserispor maçının ardından

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Her bölgede rakibe baskı kurmak, topu kazanmak, golü aramak ve golü atarak turu geçmek istedik. Çünkü 3'lü sistemden 4'lü sisteme geçtik. Birkaç galibiyet alarak oyuncularımın özgüvenini daha fazla geri kazanacağını planlıyorduk. Bu akşam gerçekten maç başından sonuna kadar oyunu tamamen domine eden, rakibin üstüne giden, futbol oynamaya çalışan, bütün organizasyonlarımızı merkezden kanattan deneyerek yaptık, golü bulamadık. Son saniyede golü yedik ve elendik. Üzgünüz. Son zamanlarda yediğimiz tün gollere bakıyorum, birilerine çarpıyor hep bu şekilde. Bizim vurduğumuz toplar ya rakipten ya direkten dönüyor. Şanssızlık var. Biraz da oyuncularımızın bazıları baskı altında, istediklerini yapamıyorlar. Daha net, daha belirgin koyacakları performansı bundan dolayı koyamıyorlar. Bunun üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum. Objektif olarak futbolu takip edenler de bunu görebilirler. Her şeyi yaptık, denedik, golü bulamadık. Son saniyede bizim barajda arkadaşımıza çarptı, gol yedik ve kaybettik. Önümüze bakacağız. Kayserispor savunma anlamında direndi ve son saniyede gelen golle maçı kazandılar" dedi.

"FUTBOLUN ADALETİ KAYSERİ'YE TECELLİ ETTİ"

Hikmet Karaman'ın, "1-2 net pozisyona girdiler" şeklindeki açıklamalarına cevap veren İsmail Kartal, "6, 7 tane en az net pozisyonumuz var. Kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Futbolu konuşacaksak futbolun tüm doğrularını Fenerbahçe yaptı. Futbolun adaleti Kayseri'ye tecelli etti. Kayserispor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

HİKMET KARAMAN: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise oyunun ilk 15 dakikasının kendileri açısından fena olmadığını ifade ederek, "Belki son pasları yapabilsek daha net pozisyon vuruşları yapabilirdik. İlk 45 dakikanın ilerleyen bölümünde çok top kaybettik. Topları kaybedip topun arkasında kalan bir takım görüntüsü çizdik. 10 kişi kalırken normalde İbrahim iki pas yapsa 0-0 ve 11 kişi gireceğiz. Ama bir uzun pasa döndük ve dönen top faul, kırmızı kart oldu. İkinci yarı 3 değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bazen 1-2 kişi eksik oynayabilirsiniz. İyi alan markajı yaptık, zaman zaman atağa çıkmaya çalıştık. İki tane net pozisyon verdik. Kazandığımız için mutluyuz. Ramazan'ın vuruşu belki şans golü ama hatırlayın, ligde 2-0 önde oynarken 3, 4 yapacağımız maçı 2-2 bitirmiştik. Orada da Ramazan'ın penaltısından 2-2 olmuştu maç. Şans, çalışan insana gülüyor. Ramazan'a da o şans güldü. Ramazan'ın golü olması açısından çok mutluyuz. Fenerbahçe önemli bir takım, büyük bir camia. Kayseri olarak, bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak çok önemliydi. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. Galatasaray maçına odaklanıp orada çok iyi bir sonuç alıp dönmek istiyoruz" dedi.