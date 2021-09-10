Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 92-78

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde düzenlenen Ege Cup'ın ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 92-78 mağlup etti.
Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 24-22, ilk yarısı 42-44, üçüncü periyodu ise 62-63 sonuçlandı. Turnuvanın ilk maçında Merkezefendi, Petkimspor'u 91-77 yenmişti. Organizasyonun son gününde yarın saat 15.00'te Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçı oynanacak.
Kaynak: DHA
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