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Yukatel Merkezefendi, Gloria Cup'a galibiyetle başladı - Son Dakika

Yukatel Merkezefendi, Gloria Cup'a galibiyetle başladı

02.09.2021 09:49
Yukatel Merkezefendi, Gloria Cup'a galibiyetle başladı, System.String[]

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Gloria Cup'ta Budivelnik'i 80-79 yendi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Gloria Cup'ta Budivelnik'i 80-79 yendi. Nate Sestina 19'u ikinci yarıda attığı 21 sayıyla Merkezefendi'yi taşıdı, Hakan Yapar takımını çok iyi yönlendirdi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Rihards Lomasz'ın üçlükleriyle 5. dakikayı 12-11 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde savunması düşen ve çok fazla üçlük kullanan Denizli ekibi ilk periyodu 26-20 geride bitirdi.

İkinci çeyrekte düzen basketbolu oynayan Yukatel Merkezefendi Belesiyesi Denizli Basket, 3 sayıya kadar öne geçti, Budivelnik son saniyede Drew Gordon'un basketiyle soyunma odasına 37-36 önde gitti.

Merkezefendi Sestina'nın üçlükleri ile üçüncü çeyreğin 8. dakikasında 56-53 öne geçti ve son periyoda da 64-56 önde girdi.

Yukatel Merkezefendi son 5 dakikaya 76-68 önde girdi, Budivelnik Clavell'in üçlükleri ile 6 saniye kala farkı 1 sayıya düşürdü: 80-79.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ön sahadan topu oyuna sokarken hakem Hakan Yapar aleyhine hücum faul uydurdu. Son Budivelnik hücumunda Clavell atışı bulamadı ve karşılaşmayı Denizli ekibi kazandı.

Yukatel Merkezefendi'de Matt Hollowell 12 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Adam Smith 11 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Davonte Upson 6 sayı, 3 ribaund, Emircan Koşut 2 ribaund, 1 blok, Serkan Menteşe 2 sayı, 1 ribaund, 3 asist, Altan Erol 1 top kaybı, Yiğitcan Turna 2 ribaund, 1 asist, Richards Lomasz 17 sayı, 2 ribaund, 5 asist, Hakan Yapar 9 sayı, 2 ribaund, 5 asist, Tomas Akyazılı 2 sayı, 1 ribaund, 2 asist, Nate Sestina 21 sayı, 9 ribaund, 1 asistle oynadı. - DENİZLİ

Yukatel Merkezefendi, Gloria Cup'a galibiyetle başladı
Yukatel Merkezefendi, Gloria Cup'a galibiyetle başladı
Yukatel Merkezefendi, Gloria Cup'a galibiyetle başladı
Yukatel Merkezefendi, Gloria Cup'a galibiyetle başladı

Merkezefendi, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi, Gloria Cup'a galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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