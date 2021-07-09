Yukatel Merkezefendi'nin üçüncü yabancısı Sestina

ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacağı tarihinin ilk sezonu öncesi transfer harekatını sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna kattı. Ülkesinde Kentucky Üniversitesi'nden 2020 yılında mezun olduktan sonra geçen sezon İsrail'in Hapoel Holon takımında 10.4 sayı, 3.6 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynayan 24 yaşındaki oyuncu, 2.06 boyunda ve pivot olarak da forma giyiyor.

Denizli ekibinde asbaşkan Veli Tefenlili, "Birçok oyuncu ile görüşmelerimiz halen devam ediyor. Daha önce kadromuzda Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar ve Serkan Menteşe ile yeniden anlaşmıştık. Yerli transferinde ise Yiğitcan Turna ve Thomas Akyazılı, Emircan Koşut ailemize katıldılar. Yabancı oyuncu transferlerimiz devam edecek. Upson ve Hollewel ile daha önce anlaşmıştık. Denizli'ye hayırlı olsun. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyoruz" dedi.