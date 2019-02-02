Son Dakika Haberleri: Yükekova'da Ahır Çöktü: 4 İnek Telef Oldu

Yükekova'da Ahır Çöktü: 4 İnek Telef Oldu

42 dakika önce

Yükekova'da ahır çöktü: 4 inek telef olduHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahır çöktü; 4 inek telef oldu.

Yükekova'da ahır çöktü: 4 inek telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahır çöktü; 4 inek telef oldu.
Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 haftadan buya etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçeye bağlı Antınoluk köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Habib Ölmez'e isimli vatandaşa ait 11 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırın çöktüğünü haber alan köy sakinleri, ellerine kürek, odun kesme motoru alarak hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat boyunca enkazı el birliğiyle temizleyerek hayvanlara ulaşılmaya çalışan köy sakinleri, 11 inekten 6'sını canlı olarak kurtarmayı başarırken, 4 inek ise telef oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Yerel
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