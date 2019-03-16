Son Dakika Haberleri: Yükeskova'da 2 Tüp İçerisinde Yılan Zehiri Kimyasal Madde Ele Geçirildi

Yükeskova'da 2 Tüp İçerisinde Yılan Zehiri Kimyasal Madde Ele Geçirildi

55 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Red Mercury' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirildi.

Yükeskova'da 2 Tüp İçerisinde Yılan Zehiri Kimyasal Madde Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Red Mercury' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 14 Mart 2019 günü Yüksekova ilçesinde yurt dışından temin edilen tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulacağı, el değiştirileceği ve satılacağı bilgisi edinilmesi üzerine operasyon icra edildi. Operasyonda 1 adet 'Red Mercury' (kırmızı cıva ) yazılı tüp, 1 adet tüp içerisinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen), madde ve 2 adet şeffaf tüp içerisinde kimyasal madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa
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