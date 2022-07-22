Yüklü miktar uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Yüklü miktar uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

22.07.2022 13:07
Yüklü miktar uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta araçlarından 6 bin 348 adet uyuşturucu hap çıkan 1'i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak'ta araçlarından 6 bin 348 adet uyuşturucu hap çıkan 1'i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 52 ABT 852 plakalı araçla şehir dışından uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kent merkezinde yaşanılan kovalamacanın ardından Karaağaç Mahallesi 1.Çömlekçi Sokak üzerinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada bin 490 adet ecstacy ve 4 bin 858 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç içerisinde 1'i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüklü miktar uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüklü miktar uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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