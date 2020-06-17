Yüklü miktarda uyuşturucu jandarma köpeği 'Elyaf'a takıldı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde narkotik dedektör köpeği 'Elyaf'ın yardımıyla jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kilogram esrar 152 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına aldı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Merkez Karakolu ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'nın Türktaş Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiğinin bilgisine ulaşarak harekete geçti. 'Elyaf' isimli narkotik dedektör köpeğin de dahil olduğu operasyonda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evin bahçesine ekili vaziyette 152 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 4 kilogram esrar ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda ise ruhsat tabanca ile pompalı tüfek bulunurken, olayla ilgili H. D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan H. D.'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA