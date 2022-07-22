Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 52 ABT 852 plakalı araçla şehir dışından uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kent merkezinde yaşanılan kovalamacanın ardından Karaağaç Mahallesi 1.Çömlekçi Sokak üzerinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada bin 490 adet ecstacy ve 4 bin 858 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç içerisinde 1'i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından B.G. ve C.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kadın şahıs ise serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. - Son Dakika

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