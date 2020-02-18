Yukos davasında Rusya'ya 50 milyar dolar tazminat cezası - Son Dakika

Lahey Temyiz Mahkemesi, Rusya'yı, petrol şirketi Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etti.



Lahey Temyiz Mahkemesi, Rusya'nın Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti. Rusya Adalet Bakanlığı ise kararın Hollanda Yüksek Mahkemesine taşınacağını duyurdu.



Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2014'te Rusya'yı Yukos'u iflasa zorladığı gerekçesiyle 50 milyar dolar tazminat cezasına çarptırmıştı. Ancak bu karar 2016 yılında Lahey Bölge Mahkemesi tarafından Uluslararası Tahkim Mahkemesinin bu tür davalara bakma yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Söz konusu karar temyize taşınmıştı. Bugün temyiz mahkemesinden çıkan yeni kararla Rusya bir kez daha tazminat ödemek zorunda bırakıldı. - AMSTERDAM