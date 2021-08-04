Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi - Son Dakika

Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen YAŞ toplantısı tamamlandı. YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltilen general, amiral ve albaylar şu isimlerden oluştu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneralliğe yükseltilenler 1- Selçuk Bayraktaroğlu 2- Ali Sivri Korgeneralliğe yükseltilenler 1- Levent Ergün 2- Metin Tokel Tümgeneralliğe yükseltilenler 1- İlkay Altındağ 2- Sebahattin Kılınç 3- Gültekin Yaralı 4- Rafet Kılıç 5- Fedai Ünsal 6- Tuncay Altuğ 7- Rasim Yaldız 8- Aydın Cihan Uzun Tuğgeneralliğe yükseltilenler 1- İlker Görgülü 2- Erhan Akgül 3- Ender Güner 4- Erdoğan Koçoğlu 5- Tolga Genç 6- Erman Kiraz 7- Mustafa Köse 8- İlker Ertuğrul 9- Mehmet Kurugül 10- Hasan Ceylan 11- Ahmet Burak Yürüten 12- Ergün Fidan 13- Osman Pektaş 14- Ayhan Kalender 15- Mustafa Özay 16- Sinan Gökoğlan 17- Şükrü Özbakır 18- Soner Oruçoğlu 19- Şahin Yenilmez 20- Mehmet Fatih Ören 21- Erdin Kaya 22- Selçuk Kaya 23- Ercan Eroğlu 24- Eray Üngüder 25- Şenol Çetin 26- Metin Kılıç 27- Ömer Şahin Selvi 28- Mahmut Büyükcingi 29- Yusuf Diker 30- Zeynel Abidin Erginbaş 31- Erdal Sertuğ Telli 32- Birol Arslan 33- Haluk Doğan 34- Numan Yöner 35- Fatih Dağlı 36- Mehmet Ali Durmuş 37- Esat Mahmut Yılmaz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Koramiralliğe yükseltilen 1- Kadir Yıldız Tümamiralliğe yükseltilenler 1- Yalçın Payal 2- Hasan Özyurt Tuğamiralliğe yüksetilenler 1- Erdinç Altıner 2- Yusuf Akyüz 3- Mevlüt Savaş Bilican 4- Fatih Sezal 5- Aziz Bakıoğlu 6- Neslim Eski 7- Niyazi Uğur 8- İbrahim Özdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneralliğe yükseltilen 1- Rafet Dalkıran Tümgeneralliğe yükseltilen 1- Orhan Gürdal Tuğgeneralliğe yükseltilen 1- Cihangir Yay 2- Ertan Uzun 3- Selahattin Akalp 4- Vedat Öncel 5- Önder Şensöz 6- Ömer Nafiz Gülmezoğlu 7- Mehmet Ali Koç 8- Serkan Gökhan Can 9- Mustafa Sadettin Karakan 10- Adem Akyüz 11- Tahir Kahan Büyüksaraç

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