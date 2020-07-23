Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (2) - Son Dakika

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 35 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 294 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl uzatımasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 35 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 294 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl uzatımasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller şöyle : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneraller: 1- Şeref Öngay 2- Osman Erbaş 3- Yavuz Türkgenci 4- Ali Sivri 5- Selçuk Bayraktaroğlu Tümgeneraller: 1- Erhan Uzun 2- Yılmaz Yıldırım Tuğgeneraller: 1- Göksel Sevindik 2- Fedai Ünsal 3- İsmail Hakkı Köseali 4- Burhan Aktaş 5- Faruk Yıldırım 6- Ali Ekiyor 7- Barbaros Kasar 8- Oğuz Tozak 9- Hurşit Ağırcan 10- Özgür Nuhut 11- Sadettin Alp Ergin 12- Ahmet Kasa 13- Mücahit Zorlutuna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tuğamiraller: 1- Yalçın Payal 2- Bülent Turan 3- Mehmet Baybars Küçükatay 4- Gürsel Çaypınar 5- Önder Gürbüz Hava Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneraller 1- Ziya Cemal Kadıoğlu 2- İsmail Güneykaya Tümgeneral 1- Göksel Kahya Tuğgeneraller 1- Kemal Turan 2- Bülent Tatkan 3- Kadircan Kottaş 4- Yusuf Erge 5- Refik Ölmez 6- Murat Pekşen 7- Ersin Göse (Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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