YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI AĞUSTOS'TA - Son Dakika

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Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın Ağustos ayının ilk iki haftasında yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alıyor. YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.