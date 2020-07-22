Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.
Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.
Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:31 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. - Son Dakika
Son Dakika Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Juventus Teknik Direktörü Sarri: Merih Demiral, henüz hazır değil Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası konuştu: Yüreğimiz yandı Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti