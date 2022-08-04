Yaş Toplantısı Sürerken, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler İçin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de Değiştirildi - Son Dakika
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Yaş Toplantısı Sürerken, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler İçin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de Değiştirildi

04.08.2022 13:56
Yaş Toplantısı Sürerken, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler İçin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de Değiştirildi

Yüksek Askeri Şura toplantısı sürerken, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı yayınlandı ve yapılan kararname değişikliğiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in 4 yıllık görev süresinin, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabileceği düzenlemesi getirildi. 13 Temmuz’da yürürlüğe giren 7415 sayılı Kanun ile de “Genelkurmay Başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilir” değişikliği yapılmıştı. Böylece Org. Yaşar Güler’in Genelkurmay Başkanlığı’na bir yıl daha devam etmesinin önünde mevzuat engeli kalmamış oldu.

Yüksek Askeri Şura toplantısı sürerken, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayınlandı ve yapılan kararname değişikliğiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in 4 yıllık görev süresinin, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabileceği düzenlemesi getirildi. 13 Temmuz'da yürürlüğe giren 7415 sayılı Kanun ile de "Genelkurmay Başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilir" değişikliği yapılmıştı. Böylece Org. Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanlığı'na bir yıl daha devam etmesinin önünde mevzuat engeli kalmamış oldu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. YAŞ, bu sabah Anıtkabir ziyareti ve saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya başladı.

YAŞ toplantı henüz devam ederken, saat 13.00'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayınlandı. Mükerrer Resmi Gazete'de sadece tek değişiklik yer aldı. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı.

Bugünkü 108 Sayılı Kararname ile; Cumhurbaşkanlığı'nın 3 Sayılı söz konusu kararnamesine; 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabilir" cümlesi ilave edildi.

CUMHURBAŞKANI BİRER YILLIK SÜRELERLE UZATABİLECEK

Böylece söz konusu kararnamenin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının yeni hali şöyle oldu:

"Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır. Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabilir."

7415 SAYILI KANUNLA DA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

AKP'nin sunduğu ve TBMM'de 30 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen kanun değişikliği ile de 67 olan yaş haddi 72'ye çıkarılmıştı. 7415 sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine "Genelkurmay Başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilir" cümlesi eklenmişti.

Bugünkü değişiklikle birlikte Org. Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanlığı'na bir yıl daha devam etmesinin önünde mevzuat engeli kalmamış oldu.

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Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ile görüştü
Kaynak: ANKA

Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaş Toplantısı Sürerken, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler İçin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de Değiştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaş Toplantısı Sürerken, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler İçin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de Değiştirildi - Son Dakika
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