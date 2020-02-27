Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden iranlı tır şoföründe virüs tesbit edilmedi - Son Dakika

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden İranlı TIR şoföründe virüs tesbit edilmedi

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı TIR şoförü gözlem altına alınırken, koronavirüs tespit edilmediği belirtildi.

Türkiye'ye 20 Şubat günü giriş yaptığı belirlenen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı Amir D. (33), kullandığı TIR'la seyir halindeyken Erzincan'ı Refahiye ilçesinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle Refahiye Devlet Hastanesi'ne müracaat eden Amir D., buradan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. İranlı TIR sürücüsü, gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra izole edilen odaya alındı. Doktorlar tarafından yapılan ilk tespitlerde sürücünün koronaviris taşıdığına dair bir emare bulunmadı. İranlı, sürücü hastanedeki odada müşahede altında tutuluyor.