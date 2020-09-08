Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu. - Son Dakika

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu... Araç kullanırken kalp krizi geçirdi, kazada hayatını kaybetti

Yüksek ateş şikayetiyle evden çıktı, yolda kalp krizi geçirdi

Direksiyonun üzerin kapanan adamın kullandığı araç bir evin bahçesine girerek durabildi

ISPARTA - Isparta'da yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanan ve aracıyla hastaneye gitmek üzere yola çıkan adam, yolda kalp krizi geçirdi. Krizin etkisiyle yoldan çıkıp bir evin bahçesine girerek durabilen adam için yanında bulunan eşi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 47 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza bugün 02: 30 sıralarında İstanbul yolu 102 cadde üzerinde meydana geldi. 32 DG 199 plakalı Barış Sun evde yüksek ateş şikayeti yaşayınca eşyi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı.Seyir halindeyken kalp krizi geciren ve diraksiyon üzerine kapanıp aracın kontrolünü kaybeden Barış Sun)un kullandığı araç bir evin bahçesine girerek durabildi. Araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Barış Sun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.