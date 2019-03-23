Son Dakika Haberleri: Yüksek Bir Duvarın Üstünde Mahsur Kalan Köpeği, İtfaiye Kurtardı

Yüksek Bir Duvarın Üstünde Mahsur Kalan Köpeği, İtfaiye Kurtardı

52 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yüksek Bir Duvarın Üstünde Mahsur Kalan Köpeği, İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, vatandaşlarca kurtarılmaya çalışıldı. Ancan vatandaşlarköpeği bulunduğu yerden indiremeyince, itfaiyeye haber verildi. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları köpeği aşağıya indirerek kurtardı. İtfaiye erleri, aşağıya indirdikleri köpeğe, yanlarında getirdikleri yiyeceği de verdi. Köpek bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:10 Kaynak: DHA

Zonguldak, İtfaiye, Güncel
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