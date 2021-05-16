Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor - Son Dakika

Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor

16.05.2021 15:52
Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor, System.String[]

Pandemi öncesi adını Hint düğünleri ile sık sık dünyaya duyuran Antalya'da, Hint düğün piyasası yüzde yüz zarara girdi.

Pandemi öncesi adını Hint düğünleri ile sık sık dünyaya duyuran Antalya'da, Hint düğün piyasası yüzde yüz zarara girdi. Konu ile ilgili konuşan Inventum Global'in Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, "Bu şartlarda hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Turizm çok önemli. Ona göre kararlar alıyoruz. 17 günlük tam kapanma bile vaka sayılarının azalması, turizmi hareketlendirmek için yapıldı. Rusya birden kapıları kapatınca turizm büyük bir darbe aldı. Dolayısıyla bizim alternatif pazarlar oluşturmamız lazım" dedi.

Hint düğünlerinin merkezi haline gelen turizm kenti Antalya, pandemi ile beraber Hindistan ve Türkiye arası uçuş trafiğinin kapanması ve zorunlu tutulan 14 günlük karantina süreci dolayısı ile Hint düğün sektöründe yüzde yüz zarara uğradı. 1 milyon doları aşan yüksek bütçeli Hint düğünlerini, pandemi bitmeden görmenin çok mümkün olmayacağını söyleyen Bünyat Özpat, alternatif pazar olan Hindistan için vize, uçuş trafiği ve karantina sürecinin değerlendirilmeye alınması gerektiğinin altını çizdi.

"İki faktör ortadan kalkmadan aktif düğün yapmak söz konusu değil"

Uçuşlar ve karantina süreçleri kaldırılmadan aktif düğünlerin mümkün olmayacağını belirten Bünyat Özpat, "Kısıtlamaların kalması ile beraber Hint düğünlerinde bir artış gerçekleşemeyecek. Bunun 2 sebebi var. Türkiye ile Hindistan arasındaki hava trafiği şuan kapalı. Hindistan kapatmış durumda. Biz de Hintlilere, Türkiye'ye geldiklerinde 14 günlük karantina şartı koyduk. Bu iki faktör ortadan kalkmadan aktif düğün yapmak söz konusu değil" dedi.

"Bu şartlar olmasa bir problem olmayacak"

Düğünlerin olabilmesi için yapılabilecekleri söyleyen Bünyat Özpat, "Hintlilerden talep oluyor fakat bu sebeplerden dolayı bazıları bilmiyor, öğrendiklerinde ise yapamayacaklarını anlıyorlar. Başka tarafları değerlendiriyorlar. Bu şartlar olmasa bir problem olmayacak. Bizim taleplerimiz var ama yapacak bir şey yok. Hindistan'la daha sıkı bir havayolu trafiğinin açılması için müzakere süreci olabilir. Bizim 14 günlük karantinayı kaldırmayı da bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Hint tarafındaki vaka sayılarının da azalması gerekiyor bunların gerçekleşebilmesi için" diye konuştu.

"Yüzde 100 zarardayız"

Hint düğün sektörünün yüzde yüz zararda olduğuna değinen Özpat, "Bu şartlarda hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Turizm çok önemli. Ona göre kararlar alıyoruz. 17 günlük tam kapanma bile vaka sayılarının azalması, turizmi hareketlendirmek için yapıldı. Rusya birden kapıları kapatınca turizm büyük bir darbe aldı. Dolayısıyla bizim alternatif pazarlar oluşturmamız lazım. Hindistan'da bu alternatif pazarlardan biri. Pandemi er yada geç bitecek. Biz şimdi Hindistan'dan çok büyük bir potansiyel yakalayabiliriz. Hindistan'dan yurt dışına yaklaşık 30-40 milyon turist çıkıyor farklı ülkelere. Birinci sırada duran Rusya'dan bize 6-7 milyon turist geliyor. Dolayısıyla Hindistan bizim için büyük bir alternatif ama en büyük problem vize. Hindistan'a vize uyguluyoruz ve 120 Dolar gibi yüksek bir ücret alıyoruz. Vizeyi başvuru sonrası almak çok uzun sürüyor. Hindistan alternatif pazar olabilir ama bizim vize gibi unsurları değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor
Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor
Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor
Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor
Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor
Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor

Pandemi, Düğün, India, Vize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksek bütçeli Hint düğünleri pandeminin bitmesini bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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