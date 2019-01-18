Son Dakika Haberleri: Yüksek Doz Mantık Sayesinde Hayatı Kolaylaştıran 25 Dahiyane Fikir!

Yüksek Doz Mantık Sayesinde Hayatı Kolaylaştıran 25 Dahiyane Fikir!

1 saat önce

Bazı insanlar bilimsel araştırmalar gerçekleştirir insanlık için, kimisi uzay araştırmaları yapar, kimisi genetik çalışmalar.

Bazı insanlar bilimsel araştırmalar gerçekleştirir insanlık için, kimisi uzay araştırmaları yapar, kimisi genetik çalışmalar. Bazıları ise, günlük hayatlarımıız kolaylaştıracak basit buluşlar üzerine kafa yorar. Bu buluşların basitliği asla değerli olmadıkları anlamına gelmez. Aksine neden bunlar en baştan düşünülmemiş ki hissi uyandırır ve her biri, içerisinde büyük mantık taşır. Hayatı kolaylaştıran ve daha güzel bir hale getiren 25 dahiyane çözümle karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:02 Kaynak: Youtube

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