Yüksek dozda alınan "Z ilaçları" demans hastalarına iyi gelmiyor - Son Dakika

Yüksek dozda alınan "Z ilaçları" demans hastalarına iyi gelmiyor

24.11.2020 17:11
Yüksek dozda alınan

İngiltere'de yapılan bir araştırma, bazı uyku ilaçlarının demans (bunama) hastalarında görülebilen bir kısım sorunları artırdığını ortaya çıkardı.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, bazı uyku ilaçlarının demans (bunama) hastalarında görülebilen bir kısım sorunları artırdığını ortaya çıkardı.

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesinde bilim insanlarının yaptığı araştırmada, adları z harfiyle başladığı için "Z ilaçları" olarak da bilinen uyku ilaçlarının, düşme, kırık ve felç geçirme gibi demans hastalarında görülen sorunları artırdığı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada, demans hastalarında uykudan sık uyanma ve tekrar uykuya geçememe gibi sorunların yaygın olarak görüldüğü ve böyle durumlarda Z ilaçlarının reçete edilebildiği belirtildi.

Bilim insanları, İngiltere'de Ocak 2000 ila Mart 2016'da demans teşhisi konulan 27 bin 90 kişinin verilerini inceledi.

Yaş ortalaması 83, yüzde 62'si kadın olan katılımcılar, Z ilacı kullananlar, benzodiazepinler kullananlar ve uyku bozukluğuyla ilgili hiçbir ilaç kullanmayanlar olarak üçe ayrıldı.

Araştırmada, yüzde 17'si yüksek dozda olmak üzere Z ilacı kullanan 3 bin 532 kişide görülen sorunlar, benzodiazepinler veya ilaç kullanmayanlardakilerle karşılaştırıldı.

Bu şekilde, yüzde 17'lik dilimdeki hastalarda, düşme, bir yerlerinin kırılması, derin toplardamar pıhtılaşması ve felç gibi sorunların uyku bozukluğuyla ilgili hiçbir ilaç kullanmayanlara oranla çok daha fazla görüldüğü belirlendi.

Araştırmada, yüksek dozda Z ilacı alanlarda görülen sorunların, yüksek dozda benzodiazepinler kullananlardakilere yakın veya daha fazla olduğu sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın sonuçları "BMC Medicine" dergisinde yayımlandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek dozda alınan 'Z ilaçları' demans hastalarına iyi gelmiyor - Son Dakika


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