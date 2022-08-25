Tarihi Sinop Cezaevi kısa zamanda ziyarete açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi Sinop Cezaevi kısa zamanda ziyarete açılacak

25.08.2022 09:28

Yüksek duvarları ve ürpertici yapısıyla 'giren çıkamaz' diye nam salan Tarihi Sinop Cezaevi'nin iki yıllık restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tarihi Sinop Cezaevi kısa zamanda ziyarete açılacak

SİNOP - Yüksek duvarları ve ürpertici yapısıyla 'giren çıkamaz' diye nam salan Tarihi Sinop Cezaevi'nin iki yıllık restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yüzde 80 oranında tamamlanan cezaevi gelecek aylarda ziyarete açılacak.

4 bin yıl önce Gaskalılar tarafından inşası yapılan ve ardından bölgede hakimiyetini kuran birçok uygarlık tarafından denizle kesişen devasa surları korunma amaçlı kullanıldı. Resmi olarak 1887 yılında son Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit hükmü döneminde cezaevi olarak kullanılmaya başlandı. 1999 yılına kadar kullanılan ve 112 yılda çok sayıda azılı suçluyu barındıran Tarihi Sinop Cezaevi ürpertici yapısı ve acılı geçmişiyle 2000 yılında turizme açıldı. Kısa zamanda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 5 destinasyonundan biri haline geldi. 20 yıl bölgesinde Dark turizme hizmet ettikten sonra Avrupa Birliği Hibe Programına alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2020 yılı ikinci çeyreğinde restorasyona başlandı.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür V. Metin Süren, yaklaşık iki yıldır restorasyon nedeniyle kapalı olduğunu ancak ilgi alakanın halen yoğun şekilde devam ettiğini ve sabırsızlıkla tekrar ziyarete açılması beklendiğini dile getirdi. Bu cezaevinin öneminin Sinop'un tarihi geçmişinde önemli bir liman kenti olmasına dayandığını söyleyen Süren, "Sinop önemli bir tarihi şehir, antik bir şehir, stratejik bir şehir. Dünyanın anahtarı olan Anadolu coğrafyasının en önemli stratejik noktası. Anadolu coğrafyasında hüküm süren tüm medeniyetler yaklaşık olarak Sinop limanından denize açılmış, Türkler de dahil. 1214'de Selçuklular Anadolu'yu fethedince ilk Sinop'tan denize açılıyor. Kalelerle korunaklı bir yere iç kale oluşturulması ve içerisine cezaevi yapılması bu cezaevinin önemini ortaya çıkartıyor" diye konuştu.

"Önemli düşünce suçları da misafir edildi"

1999 yılına kadar faaliyetini sürdürdüğünü belirten Süren, içerisinde önemli düşünce suçlarını da barındırmasıyla ününün yayıldığını vurguladı. Süren, "Cumhuriyet döneminde Adalet Bakanlığı tarafından da cezaevi olarak kullanılıyor. Ağır şartları olan, disiplin hücrelerinin olduğu, mahkümların daha ağır şartlarda ıslah edildiği doğru. Burada önemli düşünce suçları da misafir ediliyor; Refik Halit Karay, Ahmet Bedevi Kuran, Hüseyin Hilmi, Osman Cemil Kaygılı, Burhan Felek, Kerim Korcan, Mustafa Suphi, Zekeriya Sertel, Sebahattin Ali, Osman Deniz gibi ünlü edebiyatçıların da burada misafir edilmesiyle biraz daha ünleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bırakılması sonrasında da cezaevi anılarını konu alan dizi filmlerin çekilmesiyle bugünkü Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline gelmesini sağladı" dedi.

Restorasyonu birkaç ayda tamamlanacak

4 bin yıllık kara geçmişiyle ünlü Tarihi Sinop Cezaevi, 2020 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının büyük kısmı tamamlandığını dile getiren Süren, "Tarihi Cezaevi bugüne kadar biriktirdiği anıların yaşatılacağı şekilde müze hüviyetine kavuşturulacak, şu anda bakanlığımız tarafından fonksiyonlandırılıyor. Bunun yanında kültür sanat edebiyat faaliyetlerinin yapılabileceği güzel bir gezi ve ören yeri müze haline dönüştürülecek. Çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Çevre düzenlemesi peyzaj çalışmaları devam ediyor, yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda inceleme ve açılışıyla ilgili bilgiler vermek üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ile Müzeler Genel Müdürü'nün bir heyet halinde Sinop'a beklediklerini söyleyen Süren, "Son durumu yerinde görmek üzere ilimizde olacaklar. Kendileri cezaevinin açılışıyla alakalı, fonksiyonlarıyla alakalı ayrıntılı bilgileri verecekler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kupalar 46. kez şampiyonların elinde havalandı Kupalar 46. kez şampiyonların elinde havalandı Yunusemreli Halil İbrahim Avrupa Şampiyonası yolunda Yunusemreli Halil İbrahim Avrupa Şampiyonası yolunda Biber gazı sıkarak İstanbul'un göbeğinde adam kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı Biber gazı sıkarak İstanbul'un göbeğinde adam kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Sinop, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Sinop Cezaevi kısa zamanda ziyarete açılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
14:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 15:39:40. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Sinop Cezaevi kısa zamanda ziyarete açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement