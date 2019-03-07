Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim Direğinde Çalışan İşçiye Yıldırım Çarptı

Yüksek Gerilim Direğinde Çalışan İşçiye Yıldırım Çarptı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim direğine çıkan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlisi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yüksek Gerilim Direğinde Çalışan İşçiye Yıldırım Çarptı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim direğine çıkan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlisi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, DEDAŞ görevlisi Tuncay Erkul (29), ilçeye bağlı Akköy Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim direğine çıktı. Erkul'a çalışma yaptığı sırasında yıldırım çarptı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Erkul'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Erkul'un cenazesi incelemenin ardından Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:38 Kaynak: AA

Dicle Elektrik Dağıtım, Diyarbakır, Bismil, Güncel
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