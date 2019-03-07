Yüksek Gerilim Direğinde Çalışan İşçiye Yıldırım Çarptı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim direğine çıkan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlisi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim direğine çıkan Dicle Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlisi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, DEDAŞ görevlisi Tuncay Erkul (29), ilçeye bağlı Akköy
Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim direğine çıktı. Erkul'a çalışma yaptığı sırasında yıldırım çarptı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Erkul'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Erkul'un cenazesi incelemenin ardından Bismil Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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