Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim Direğindeki Patlama Orman Yangınına Neden Oldu

Yüksek Gerilim Direğindeki Patlama Orman Yangınına Neden Oldu

1 saat önce

Hatay'da yüksek gerilim direğinde meydana gelen patlama, ormanlık arazide yangına neden oldu.

Yüksek Gerilim Direğindeki Patlama Orman Yangınına Neden Oldu, System.String[]
Hatay'da yüksek gerilim direğinde meydana gelen patlama, ormanlık arazide yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, İskenderun ilçesi Sarıseki Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüksek gerilim direğinde meydana gelen patlama ormanlık alanda yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:42 Kaynak: İHA

İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa
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