Son Dakika Haberleri: Yüksek gerilim hatlarına "havalı" müdahale ilgi çekti
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Yüksek gerilim hatlarına "havalı" müdahale ilgi çekti

1 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yüksek gerilim hatlarında helikopter ile yapılan çalışma, ilgi çekti.

Yüksek gerilim hatlarına

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yüksek gerilim hatlarında helikopter ile yapılan çalışma, ilgi çekti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) personeli, helikopterle Abana- Bozkurt kara yolu yakınlarında Şehitler ve Gaziler Anıtı üzerinden geçen yüksek gerilim hattında çalışma yaptı.

Daha önce belirlenen arızalara helikopterle havadan müdahale eden görevliler, yüksek gerilim hatlarına hava araçlarının fark etmesi amacıyla küreler yerleştirdi.

Bu sırada bölgeden geçenler, araçlarını yol kenarına park ederek ekiplerin helikopterle yürüttüğü çalışmayı izledi. Bazıları da bu anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar ise havadaki çalışmalarını tamamlayarak boş bir araziye inen helikopterle özçekim yaptı.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında yakıt ikmali yapılan helikopter, personeliyle faaliyetlerini sürdürmek üzere yeniden havalandı.

Ufuk Gemicibaşı, AA muhabirine, yoldan geçerken fark ettiği helikopteri bu kadar yakından ilk kez gördüğünü söyledi.

Aracını yol kenarına park edip çalışmayı izlemeye başladığını anlatan Gemicibaşı, izleyenler için zevkli ve heyecanlı, helikopterdekiler içinse oldukça zor bir iş yapıldığını gördüğünü dile getirdi.

Gemicibaşı, "Yoldan geçen çok sayıda vatandaş olup biteni merakla izledi. Bazıları da bu anları izletmek için çocuklarını da getirdi. Bizler için ilgi çekici olsa da çalışanlar için zor ve emek gerektiren bir iş." ifadelerini kullandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Kastamonu, Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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