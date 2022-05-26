Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor - Son Dakika
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Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor

26.05.2022 17:17

Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek gerilim hatlarının üzerine yuva yapan leylekler zaman zaman elektrik akımına kapılarak yaşamlarından oluyor.

Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek gerilim hatlarının üzerine yuva yapan leylekler zaman zaman elektrik akımına kapılarak yaşamlarından oluyor.

Beyşehir'in göçebe konukları, Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki evsel atıkların döküldüğü çöplük yakınlarını mesken tuttu. Çöplük yanından geçen yüksek gerilim hatlarının üzerine yuva yapan çok sayıda leylek, burada yiyecek sıkıntısı çekmiyor. Leylekler çöplüğün yanı sıra yaz döneminde çevredeki ekin tarlalarından besleniyor, kenarındaki akarsulardan istifade ediyor. Ancak leylekler için buradaki yüksek gerilim enerji hatları ölüm tehlikesi oluşturuyor. Yuvalarına sürekli yiyecek taşımak durumunda kalan leylekler, zaman zaman telleri fark edemeyerek çarpıyor ve hayattan kopuyor.

Bölgedeki hayvan barınağında 15 aydır çalıştığını belirten Bilal Yorulmaz, çöplük çevresinin son yıllarda çok sayıda leyleğin yuva yaptığı, mesken tuttuğu bir alan haline dönüştüğünü söyledi. Bölgede 60-70 kadar leyleğin yaşam sürdüğünü, çöplük bulunması nedeniyle leyleklerin beslenme sıkıntısı yaşamadığını belirten Yorulmaz, ekin tarlalarından ve çaylardan istifade eden leyleklerin yuva yaptığı yüksek gerilim hatlarının tehlike oluşturduğunu belirtti. Elektrik akımına kapılarak can veren direkte takılı vaziyette kalan leyleği gösteren Yorulmaz, "Elektrik çarpınca orada, yarı yerde kalmış. Bu yuva yaptıkları enerji nakil direkleri leylekler için çok tehlike oluşturuyor. Vicdan azabı duyuyorum. Böyle giderse büyük bölümü zayi olup gidecek. Bu leylekler için bir önlem alınmalı. Bir şey yapılmalı" diye konuştu.

Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor
Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor
Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor
Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor

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Kaynak: İHA

Enerji, Konya, Güncel, Son Dakika

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